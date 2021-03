David Carreira e Carolina Carvalho fazem tatuagem em memória de Sara

Três meses após a morte abrupta de Sara, aos 21 anos, a família Carreira tenta recompor-se, ainda a custo, para fazer frente aos compromissos profissionais que tem pela frente. Recentemente, David Carreira e a namorada, Carolina Carvalho, decidiram fazer uma tatuagem em jeito de tributo à jovem artista, que perdeu a vida na sequência de um acidente de viação na A1, em dezembro passado. À semelhança do que Mickael já tinha feito, o casal desenhou no braço uma asa de anjo, imitando a tatuagem que Sara tinha mandado fazer para homenagear o pai.









“Fiz [a tatuagem] para o meu pai por causa da música ‘Hoje Menina Amanhã Mulher’. Há uma parte da música em que ele diz um ‘anjinho’ e foi por isso”, explicou a jovem nas redes sociais, na altura da intervenção.

“Hoje um anjinho / Amanhã uma mulher / O teu caminho vais ser tu a fazer / Mas quando fores embora / Contigo também vai / O coração de um pai”, escuta-se nos primeiros versos do tema escrito por Tony Carreira para a filha.





Nestes últimos tempos, o cantor e a mulher, Fernanda Antunes, têm estado recatados em casa. Estão a enfrentar um duro processo de luto, mas contam com o apoio total de David e Mickael, que embora já tenham retomado as suas atividades profissionais continuam atentos aos pais. Diariamente, visitam-nos e falam com eles várias vezes por telefone. O cantor de sonhos continua muito abalado, incapaz de seguir em frente. Enquanto isso, as datas dos concertos agendados aproximam-se - ainda podem ser novamente adiados devido à evolução da pandemia da Covid-19 - e os fãs ficam cada vez mais ansiosos para saber se o cantor vai ou não regressar aos palcos.





“És o meu maior exemplo”



Tony Carreira completou, ontem, 33 anos dedicados à música. A data foi assinalada pelo filho mais velho, Mickael Carreira, através das redes sociais. “33 anos de carreira e tantas vezes a teu lado em palco! És um orgulho para mim e o meu maior exemplo de trabalho e dedicação. Amo-te, pai.” As palavras do jovem emocionaram o artista, que retribuiu o carinho publicamente, respondendo com o emoji de um coração vermelho, simbolizando o amor que os une eternamente.





Amigas para sempre



Embora ‘excluída’ pelos Carreira, Bárbara Bandeira mantém as memórias felizes da amizade que mantinha com Sara. Para nunca esquecer a amiga, a cantora tatuou ‘Para Sempre’ no pulso.