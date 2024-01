David Carreira e Carolina Carvalho foram pais pela primeira vez há um ano

David Carreira e Carolina Carvalho foram pais de Lucas há precisamente um ano. Esta sexta-feira, dia 26 de janeiro, o menino completa um ano de vida.Para celebrar esta data especial o cantor, de 32 anos, lançou uma nova música 'Filho' para festejar assim o primeiro ano de vida de Lucas.O companheiro da atriz, de 29 anos, partilhou um vídeo nas redes sociais, no qual mostra vários momentos ternurentos do filho. Num desses momentos aparece Lucas com o tio Mickael e nos restantes com os pais. O artista mostra ainda algumas partes do novo videoclip., escreveu o filho de Tony Carreira anunciando o lançamento da música dedicada ao filho.