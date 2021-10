David Carreira e Carolina Carvalho juntos em palco

A pergunta, em jeito de desafio, foi lançado por David Carreira nas redes sociais. "Acho que a Carol devia cantar comigo no Bataclan e no Rock in Rio, o que me dizem?", referindo-se à namorada Carolina Carvalho, ela que no passado já deu provas de não se intimidar com as cantorias e que é atualmente uma das atrizes que empresta a voz ao filme e à série sobre as Doce.A resposta dos seguidores não se fez esperar: "Isso nem se pergunta", "Acho que isso é uma ordem", "Óbvio que ela tem de ir", responderam. Também a cunhada Laura Figueiredo não deixou dúvidas: "Simmmmmm!". David Carreira tem concerto agendado para o Bataclan, em Paris, no dia 11 de fevereiro de 2022 atuando depois disso, em junho, na próxima edição do festival Rock in Rio Lisboa.Esta não será a primeira vez que David e Carolina partilham o palco. A estreia em público aconteceu há dois anos, num espetáculo do cantor, mas depois disso já cantaram juntos outras vezes. Em fevereiro deste ano, o casal voltou a surgir num concerto solidário, idealizado pelo artista, de homenagem à irmã Sara Carreira, que morreu em dezembro.Enquanto o irmão tem dedicado muito do seu tempo à música e representação, Mickael opta por se manter mais resguardado, junto da companheira, Laura Figueiredo, e da filha de ambos, Beatriz, de quatro anos.Tony Carreia e Fernanda já escolheram os candidatos que irão ser apoiados pela Associação Sara Carreira, criada depois da morte da filha de ambos. O projeto visa atribuir 21 bolsas de estudo