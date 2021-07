David Carreira e Carolina Carvalho namoram pelas ruas de Paris

David Carreira e Carolina Carvalho

Ultrapassados os últimos acontecimentos dramáticos no seio da família Carreira -Tony Carreira teve um enfarte do miocárdio, a 23 de junho, e Carolina Carvalho teve de ser operada de urgência, a 4 de julho, para retirar quistos dos ovários - David e a atriz decidiram tirar uns dias e rumaram juntos a Paris, onde o cantor viveu a sua adolescência.David Carreira e Carolina Carvalho têm divertido os seguidores com várias fotos e vídeos da viagem. "Tenho falado sempre em francês e as pessoas acham que eu sou francesa…", brincou a atriz, sendo imediatamente corrigida pelo namorado."O quê? Desde quando? Tu és francesa como eu sou alemão", gracejou o cantor, bem-disposto.