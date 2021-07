David Carreira e Carolina Carvalho recuperam sorriso em viagem a Paris

Carolina Carvalho e David Carreira estão a desfrutar de uns dias românticos em Paris e, pelas partilhas que têm feito nas redes sociais, mostram que recuperaram o sorriso depois das provações dos últimos tempos. “Estou muito apaixonada”, escreveu a atriz da novela ‘A Serra’, SIC, na legenda de um vídeo onde mostra as ruas da cidade.









Esta segunda-feira de manhã, a atriz passeou entre os monumentos históricos e já disse algumas palavras em francês. “Vou fazer o meu passeio matinal de descoberta de Paris. Estive a estudar frases básicas. Eu juro que vou ficar a falar francês”, disse, entre risos.

Esta viagem romântica tem um sabor especial para a atriz, que passou as últimas semanas a recuperar da cirurgia a que foi submetida para remoção de quistos nos ovários. Carolina Carvalho já tinha a intervenção planeada para mais tarde, no entanto, devido a complicações no seu estado de saúde, teve de fazê-la de urgência no passado dia 4 deste mês.





David Carreira aproveitou a passagem pela Cidade Luz para partilhar com os seguidores que irá regressar no dia 11 de fevereiro de 2022, “para um concerto brutal” no Bataclan.





A família retoma assim, aos poucos, as rotinas. É já esta sexta-feira que também Tony Carreira regressa aos palcos para um espetáculo no Casino Estoril, o primeiro após a morte da filha, Sara, a 5 de dezembro. As receitas irão reverter na totalidade para a Associação Sara Carreira.