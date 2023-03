01 mar 2023 • 15:56

Vanessa Fidalgo

Carolina Carvalho e David Carreira revelaram no Instagram as primeiras fotografias do filho, Lucas.

Recorde-se que o casal tem mantido o bebé longe dos olhares do público, sem sequer revelar qual a data exacta do seu nascimento. Todavia, terça-feira, Lucas foi ao estúdio do pai pela primeira vez, o que deu azo a alguns registos para a posteridade.

"Estou em estúdio, a finalizar as vozes do álbum, e tenho, aqui, uma companhia especial. Está ali, com uma chucha", afirmou o cantor, de 31 anos.



"O Lucas veio a estúdio ouvir o álbum", afirmou David Carreira, na descrição das imagens. Já Carolina Carvalho mostrou-se feliz e babada, considerando que estes são "retratos de uma família feliz".

Este é, recorde-se, o primeiro filho do casal, e segundo neto de Tony Carreira e Fernanda Antunes. Os dois já são avós de Beatriz, de quase seis anos, filha de Laura Figueiredo e Mickael Carreira que estão à espera do segundo filho.