David Carreira em negociações com a SIC após polémica com Cristina Ferreira

David Carreira poderá estar prestes a mudar-se para a SIC. Ainda no decorrer das gravações da novela da TVI, 'Bem Me Quer', o músico e ator já iniciou as conversações com Daniel Oliveira, diretor da estação de Paço de Arcos., avançou a revista 'TV Mais'.Após o a mbiente de mal-estar que se instalou entre Cristina Ferreira e a família Carreira, David não pretende manter qualquer ligação com o canal., acrescenta a mesma fonte, referindo que esta siatuaçãoTal como o Correio da Manhã noticiou, a tensão entre Cristina Ferreira e o clã Carreira aconteceu após a morte de Sara Carreira. A família ficou "magoada" com Cristina devido a alguns comportamentos indelicados, entre os quais o facto de ter gozado com a música de David Carreira dias após a morte da irmã.Recorde-se que ao longo dos últimos mesesAlém da namorada, Carolina Carvalho, ser um dos rostos da estação, recentemente o canal emitiu um documentário sobre os últimos anos da vida pessoal e carreira de David. Além disso, no último episódio de 'A Máscara' prestou uma homenagem sentida a Sara Carreira.