David Carreira emociona-se em gravações do videoclipe em homenagem à irmã Sara

Para sempre no meu coração", escreveu apenas.



David, recorde-se, está neste momento dedicado a vários projetos: a novela 'Bem Me Quer' e a produção do novo disco em estúdio. Além disso acumula outros desafios, fruto de parcerias publicitárias.





Tema foi composto pela filha de Tony Carreira e o namorado Ivo Lucas.





(Re) Veja o videoclip emotivo da música 'Leva-me a Viajar'!





Uma praia em Setúbal serviu de cenário para o filme emotivo, que contou com alguns amigos da filha de Tony Carreira.Nas redes sociais, aquando da partilha do videoclipe, David optou por uma declaração simples, mas repleta de significado.