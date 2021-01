David Carreira emocionado após a morte da irmã: “A atuação mais difícil da minha vida”

David Carreira foi um dos convidados da última gala do ‘The Voice Portugal’, no passado domingo. A atuação marcou o regresso do cantor aos palcos, após a morte da irmã, Sara Carreira, de 21 anos, que morreu num acidente de viação na A1, em Santarém, no dia 5 de dezembro.

No final da atuação, o cantor agradeceu todo o apoio recebido. "É muito bom estar aqui, tenho aqui boas memórias e é bom ser recebido desta maneira", disse, visivelmente emocionado.

No Instagram, o cantor partilhou o momento musical e descreve-o como "a atuação mais difícil da minha vida". "Obrigada pelo apoio, as saudades aumentam cada vez mais. Sara j t’aime (eu amo-te)", escreveu.

A apresentadora Catarina Furtado fez questão de enviar uma mensagem de apoio a Mickael Carreira, que já foi mentor do programa da RTP1.

Veja aqui o vídeo:

A carregar o vídeo ...

Artista atuou na final do 'The Voice Portugal' e não conteve a emoção.