David Carreira entre os favoritos para interpretar Tony Carreira em série

Foi a 7 de outubro que a TVI anunciou quetinha assinado um contrato de exclusividade com o canal. Embora o mesmo já tenha sido estabelecido em outubro de 2020 só agora foi tornado público.A estação de Queluz de Baixo já fez saber que, entre outros projetos, vai produzir uma série sobre o cantor, que será exibida em 2023. O projeto vai ser biográfico mas ficcionado.A revista 'Nova Gente' avança, agora, que David Carreira foi o escolhido para interpretar o pai., contou uma fonte do canal.A mesma publicação refere ainda que o cantor dos 'sonhos de menino' vai dar voz a um dos genéricos de uma das próximas novelas da TVI. Por ser exclusivo do canal, não pode atuar em outros canais de televisão, mas "ele tem liberdade para participar em ações que estejam relacionadas com a Associação", disse a mesma fonte.Após a morte de Sara Carreira, Cristina Ferreira e Tony Carreira deixaram de se falar sendo que agora mantêm "uma relação cordial"., disse a fonte da TVI.