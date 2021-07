David Carreira faz festa de aniversário em homenagem à irmã Sara

O dia de sexta-feira foi de festa para David Carreira, que celebrou o 30º aniversário. A data foi assinalada com um evento especial online para os fãs através da sua página de YouTube. Tratou-se de um concerto de cariz solidário em que as receitas e doações angariadas reverteram a favor da Associação Sara Carreira, que tem como objetivo ajudar crianças e jovens que vão receber bolsas de estudo para concretizar os seus sonhos. “Todas as doações recolhidas durante a minha festa de anos serão para a Associação Sara Carreira”, revelou o filho de Tony, que quis aliar o novo projeto da família Carreira à sua iniciativa, em que também assinalou os seus 10 anos de carreira na música.









A festa de aniversário, já previamente gravada, teve lugar num bar em São João da Caparica, em Lisboa, e contou com a presença de várias pessoas próximas, que fizeram questão de se associar ao ato de cariz solidário.

Durante o evento especial, David Carreira interpretou alguns dos seus principais temas e não faltou uma dose extra de animação com diversos jogos, desafios de cozinha e muitas surpresas à mistura.





Este é o primeiro aniversário do cantor após a morte da irmã, Sara Carreira, que perdeu a vida a 5 de dezembro de 2020 num acidente de viação na A1. Apesar do enorme sofrimento, a família tenta ao máximo eternizar a memória da sua “princesa” através de vários eventos em que a jovem é recordada com emoção. Este é o terceiro evento em sua homenagem.



Infância de amor e união

David nasceu em Dourdan, França, onde os pais estavam emigrados. Desde cedo se tornou um rosto conhecido dos portugueses, devido à fama do pai. Acabou por seguir as suas pisadas e, hoje, além da música, brilha no mundo da representação.