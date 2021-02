David Carreira faz homenagem à irmã em palco

A carregar o vídeo ...

Artista reuniu vários amigos em homenagem.

Trata-se de um evento online em que David irá reunir alguns dos artistas de eleição de Sara, entre os quais o irmão, Mickael Carreira, a fadista Ana Moura, e Diogo Piçarra., disse à RTP.O concerto virtual vai acontecer este sábado, 6 de fevereiro, às 18h00, na página de YouTube do cantor. Os lucros do evento vão reverter a favor da União Audiovisual, que ajuda artistas desempregados com bens alimentares.