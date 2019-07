David Carreira "goza" com sotaque do Porto na televisão brasileira

Danilo Gentili pediu ao filho de Tony Carreira para imitar o sotaque do Porto e acabou por ser surpreendido com um palavrão.

"Se faço um esforço para falar Português do Brasil não é com intenção de renegar as minhas origens mas sim de fazer chegar a nossa música o mais longe possível", completou.





O apresentadorA primeira entrevista de David Carreira em solo brasileiro também captou atenções. O português foi duramente criticado pelos fãs e decidiu recorrer às redes sociais para explicar a decisão de não falar na língua materna.