David Carreira mostra-se a cantar com Carolina Carvalho: "Foi um momento lindo!"

, escreveu na publicação do vídeo.Recorde-se que o cantor vai regressar aos palcos com um concerto de homenagem, dois meses após a morte trágica da irmã mais nova,. Este será o primeiro concerto de David após a dolorosa perda, que arrasou toda a família. Trata-se de um evento especial em que o cantor convidou vários artistas, entre os quais o irmão, Mickael Carreira, a fadista Ana Moura e Diogo Piçarra. É no âmbito desde concerto que o músico vai subir ao palco com a amada, num concerto que será transmitido no youtube do cantor, já no próximo sábado.Para além de homenagear a irmã, o evento especial vai ter uma vertente solidária para angariar donativos para apoiar a União Audiovisual, que enfrenta uma severa crise devido à pandemia da Covid-19.Veja aqui o vídeo: