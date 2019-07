David Carreira namora em festival

15:51

O namoro entre Carolina Carvalho, de 24 anos, e David Carreira, de 27, vai de vento em popa. No entanto, a discrição continua a ser palavra de ordem. Os dois artistas marcaram presença no penúltimo dia do NOS Alive, em Algés, mas evitaram encontrar-se no stand de uma conhecida marca desportiva da qual são embaixadores.Carolina foi a primeira a chegar ao espaço reservado a caras conhecidas., explicou a jovem atriz, justificando assim a ausência do mais que tudo. A estrela da SIC acabou por deixar o local, minutos depois, juntando-se aos restantes festivaleiros. O filho de Tony Carreira chegou ao mesmo espaço pouco tempo depois, evitando cruzar-se com a namorada., explicou David.Foi apenas no final da noite que a ‘Vidas’ surpreendeu o casal em clima de grande cumplicidade. Os dois deixaram o recinto juntos, abraçados e a trocarem beijos apaixonados, conforme mostram as imagens captadas em exclusivo pela nossa revista.O par romântico está prestes a ficar separado pela distância. Carolina vai viajar para o Brasil, devido a uma conquista profissional no outro lado do Atlântico.