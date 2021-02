David Carreira nas manhãs da SIC após dar nega a Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz

13:02

esteve, esta sexta-feira, à conversa comno programada SIC, onde falou sobre o seu novo documentário, que irá estrear no próximo sábado, dia 13, em exclusivo no canal.Após ter dado uma nega ae apor não ter marcado presença no programa da TVI como anunciado, e surgido apenas num vídeo onde promoveu o concerto solidário em homenagem à irmã, o filho deprovou que o mau-estar entre a sua família e a estação de Queluz de Baixo está para durar.O cantor mostra-se cada vez mais próximo do canal de Paço de Arcos, numa altura em que a família Carreira cortou relações com, após esta ter desrespeitado a dor da perda da filha Sara, vítima de um trágico acidente de viação em dezembro passado. Um dos motivos para o corte de relações está uma atitude da Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI que entrou no estúdio do programa 'Dia de Cristina' ao som da música 'Festa', de David Carreira, tendo tecido várias críticas. "Que raio de música é essa?", disse, entre gargalhadas. Um momento que deixou a família indignada e que contribuiu para o mau-estar entre Cristina e a família de David.