David Carreira processa humorista por difamação

David Carreira recorreu à justiça portuguesa para processar Diogo Batáguas, depois do humorista ter feito uma piada que o cantor considerou ofensiva.



Em causa está um vídeo em que Diogo Batáguas brinca com o filho de Tony Carreira e diz que este foi internado no hospital devido à ingestão de sémen. A brincadeira não terá agradado ao músico que acabou mesmo por processar o comediante por ofensa e difamação.









Requerente: David Araújo Antunes

Requerido: Diogo Batáguas



Eis que em plenas férias judiciais o processo avança. Deixa a malta gozar as férias, Davidão.



Mas agora sinto-me mal. Obriguei o rapaz a acordar cedo para ir a tribunal processar-me. Às 10 da manhã estava eu a dormir. pic.twitter.com/UiFzAkZ36J — Diogo Batáguas (@DiogoBataguas) 1 de agosto de 2019