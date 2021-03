David Carreira procura refúgio em casa do pai

11:16

David Carreira e Carolina Carvalho têm estado inseparáveis de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão nos últimos tempos e os programas a quatro multiplicam-se.Trata-se de uma luxuosa mansão, de cerca de 4 milhões de euros, localizada na zona do Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura. Lá, os quatro amigos puderam descontrair e descansar com todo o conforto e comodidade, garantindo sempre a máxima privacidade. Condições que levam a que muitas celebridades escolham a zona férias.Os quatro atores não resistiram a partilhar com os seguidores alguns momentos da escapadinha a Sul e, nas imagens, pode ver-se que a cadela de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão esteve a brincar com as cadelas que eram de Sara Carreira, Roxy e Molly, no vasto jardim da mansão.