David Carreira queima últimos cartuchos das férias em família

David Carreira

Após uma longa temporada em Vilamoura, no Algarve, David Carreira já começou a contagem decrescente para o final das férias e prepara-se agora para os desafios que se avizinham. O espírito alegre, que tanto o caracteriza, continua a ser a palavra de ordem, enquanto se diverte ao lado da namorada Carolina Carvalho, do irmão Mickael e do pai Tony. A reunião do clã foi muito especial e captou atenções, sobretudo nas redes sociais, onde os manos Carreira e as respetivas companheiras partilham com os seus admiradores as peripécias do dia a dia em férias.





Mas nem só de lazer se fizeram estes dias. David aproveitou também para delinear algumas questões relacionadas com os próximos espetáculos: a 2 de setembro apresenta-se em palco no Parque de Feiras e Exposições de Santiago do Cacém. Uma data especial para o jovem artista, que anseia há muito pelo contacto próximo com os milhares de fãs. No próximo ano, o filho de Tony Carreira vai atuar no Bataclan, em Paris, França, realizando um dos seus maiores sonhos.