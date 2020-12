David Carreira recorda irmã Sara com saudade

“Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, escreveu na legenda do vídeo, que partilhou na sua conta de Instagram, em que se mostrou sensibilizado com todo o apoio e carinho que tem sido demonstrado à família numa fase de enorme dor e sofrimento.



Cerca de duas semanas após a morte da irmã, David Carreira quebrou o silêncio sobre a tragédia que abalou a família. Nas redes sociais, o cantor partilhou um vídeo comovente com imagens da irmã em bebé, em que recorda a infância ao lado da benjamim da família.“Obrigado pela força, pelo apoio e por todas as homenagens lindas”, escreveu na legenda do vídeo, que partilhou na sua conta de Instagram, em que se mostrou sensibilizado com todo o apoio e carinho que tem sido demonstrado à família numa fase de enorme dor e sofrimento.

As imagens divulgadas em forma de homenagem à irmã fazem parte do videoclip do tema ‘Gosto de Ti’, gravado em 2018, interpretado por David e Sara, que espelha a cumplicidade entre os dois.



Esta música foi a primeira interpretada pelos irmãos, e na qual Sara deu os primeiros passos no mundo da música. A viver um dos piores momentos da sua vida, David tenta retomar algumas das suas rotinas e já voltou ao trabalho com a gravação da novela da TVI ‘Bem Me Quer’.





A restante família mantém-se resguardada a fazer o luto de Sara, que perdeu a vida aos 21 anos num acidente na A1.