David Carreira recorda Sara Carreira em concerto

David Carreira subiu ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, na passada sexta-feira à noite, para comemorar os 10 anos de carreira e recordar os seus temas mais populares.O artista de 30 anos ficou emocionado ao cantar a música ‘Gosto de Ti’, que tinha gravado com a irmã, Sara Carreira. Durante o momento emotivo, David sentou-se numas escadas e nos ecrãs do Coliseu dos Recreios, com um fumo branco por trás, começaram a aparecer borboletas - animal que a família Carreira utiliza para eternizar a jovem, que morreu em 2020.

Um outro momento marcante foi quando Mickael subiu a palco para cantar com o irmão. “Foi sem dúvida um dos momentos mais bonitos da minha carreira. Obrigado”, disse David.