David Carreira recusa ver cenas íntimas da namorada

Sónia Dias

Juntos há cerca de quatro anos, David Carreira, de 30 anos, e Carolina Carvalho, de 27, continuam muito apaixonados e até planeiam viajar juntos para o Brasil, onde vários projetos os aguardam. O cantor esteve à conversa com Cláudio Ramos no programa da TVI, ‘Dois às 10’, sobre os seus novos desafios profissionais, mas também sobre o amor que está a viver com Carolina. Quando o apresentador perguntou ao filho de Tony Carreira se estava apaixonado, ele respondeu: “Estou. Estou ótimo, a aproveitar o momento.” O cantor admitiu que não existe ciúme entre ambos, mas ainda assim recusa ver as cenas íntimas da namorada com outros homens na televisão. “Não, isso não!”, disse.





David Carreira avançou ainda que Carolina Carvalho é a sua “estilista pessoal”, porque é ela quem o veste. A atriz é, também, a “musa inspiradora” do cantor, participando em vários dos seus videoclipes, sendo o mais recente ‘Baby Boo’. No Rock in Rio Lisboa, Carolina subiu mesmo ao palco e dançou esta música com o namorado.