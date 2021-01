David Carreira regressa à música com o apoio do irmão

01:30

Carolina Cunha

Mais de um mês após a morte da irmã mais nova, Sara Carreira, David encontra na música um escape e está de regresso aos estúdios com um apoio especial. “Já não pensava em música há muito tempo. Obrigado pela ajuda, Mickael”, partilhou David nas redes sociais, revelando a proximidade com o irmão mais velho num momento de dor. A viver um período particularmente difícil, o cantor tem recebido uma avalanche de apoio dos amigos mais próximos e dos fãs, que deixam centenas de mensagens de apoio.









O regresso aos estúdios de gravação após o trágico acidente que vitimou a irmã tem um simbolismo especial para David, uma vez que a música sempre foi um fator de união entre a família.

Apesar do luto e do sofrimento, David tem retomado gradualmente as suas rotinas e continua as gravações da novela da TVI ‘Bem Me Quer’.