David Carreira reúne família para soprar velas de aniverário

01:30

Carolina Cunha

Foi num ambiente intimista, rodeado pelas pessoas de que mais gosta, que David Carreira celebrou a entrada nos 30 anos. Além do concerto transmitido através das redes sociais para os fãs, o cantor fez questão de reunir familiares e amigos para soprar as velas e o momento de festa foi assinalado no Instagram. No vídeo partilhado, é possível ver parte do convívio familiar do cantor, que surge ao lado da mãe, Fernanda Antunes, da sobrinha Beatriz, do irmão Mickael e da cunhada Laura Figueiredo.









Apesar da felicidade da data, esta é uma celebração com um sabor agridoce para o clã, que não esquece a perda de Sara Carreira. Este é o primeiro aniversário de David sem a presença da irmã mais nova, contudo a família faz de tudo para que a sua memória seja eternizada.

Após a festa de aniversário, David Carreira deu início às suas férias de verão na companhia da namorada, Carolina Carvalho, e das companheiras de quatro patas, as cadelas que pertenciam a Sara.