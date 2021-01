David Carreira revela desejo em ser pai: "Começo a achar que tenho jeito com crianças"

A carregar o vídeo ...

Artista está rendido à filha que ganhou na ficção nacional.

Onde eu for vai estar sempre uma parte de ti. Nas minhas palavras, nos meus olhares, nos sorrisos nas lágrimas e em cada letra".



Recorde-se, David Carreira está a tentar superar a morte prematura da irmã Sara Carreira, na sequência de um acidente de viação na A1, em dezembro passado.





Na trama, o artista intepreta Artur, um pai que luta pela guarda da filha que desconhecia ter.As cenas com a menina têm provocado um encanto tal no filho de Tony Carreira que começou a vislumbrar o sonho de construir família.assinalou nas redes sociais.Além das palavras onde revela alguns desejos pessoais,do elenco da novela de prime time do quarto canal.Recentemente, o cantor surpreendeu a namorada Carolina Carvalho com uma declaração de amor em público.