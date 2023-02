David Carreira revela o nome do filho Cantor fez anúncio num vídeo publicado nas redes sociais

Carolina Carvalho e David Carreira

08 fev 2023 • 20:53

O músico David Carreira, de 31 anos, revelou o nome do filho. O bebé chama-se Lucas, conforme o pai babado anunciou num vídeo publicado nas redes sociais. "Chama-se Lucas e é o puto mais galático do Mundo, mais fofo, sem dúvida o mais fofo do Mundo!", disse David.



David Carreira e Carolina Carvalho, de 28 anos, foram pais no dia 27 de janeiro. É o segundo neto de Tony Carreira, depois de Beatriz, filha da empresária Laura Figueiredo e do cantor Mickael Carreira.

