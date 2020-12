David Carreira revela que a mãe é o seu maior suporte

17:02

David Carreira estreou-se recentemente na escrita. 'Os sonhos não têm teto' é o nome do livro pulicado pelo artista e que conta com detalhes impressionantes sobre o seu percurso de vida. Na manhã desta quinta-feira, dia 3, o filho de Tony Carreira viajou até Queluz de Baixo para marcar presença no programa 'Você na TV', onde avançou com alguns pormenores sobre a sua obra.

À conversa com Manuel Luís Goucha, o cantor começou por falar sobre a ligação especial que têm com o avô paterno.

"Tenho uma relação muito próxima com o meu avô porque sempre fui muito rebelde e acho que ele gosta disso. Ele revê também o lado do meu pai que também era muito rebelde.", revelou.

David Carreira reviveu alguns momentos difíceis que marcaram a sua infância, destacando a enorme cumplicidade que sempre teve com os progenitores, Tony Carreira e Fernanda Antunes.

"Durante um ano eu ia muitas vezes ao hospital. Aproximou-me muito da minha mãe essa fase, e [essa aproximação] manteve-se até agora", contou.

Fernanda Antunes tem sido o maior "suporte" para o filho, ao longo dos tempos.

"Há momentos mais difíceis na tua vida que tens de ter essas pessoas, que estão lá para te ajudar, e tenho a sorte de ter uma mãe que está sempre [ao meu lado]", acrescentou emocionado.