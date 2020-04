David Carreira sofre pela avó: "Ela tem Alzheimer"

A carregar o vídeo ...

Familiar do cantor sofre com Alzheimer.

O vídeo conquistou os fãs do filho de Tony Carreira que elogiaram a cumplicidade entre avó e neto."Fazes bem em dar-lhe atenção. Tens paciência e carinho para com ela", enalteceu uma seguidora.Devido a esta condição de saúde e também pela idade avançada a avó do artista é um doente de risco.David tem aproveitado o tempo em isolamento social para compor novos temas e praticar exercício físico.revelou a namorada Carolina Carvalho.O jovem casal está a passar a quarentena lado a lado.