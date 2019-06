David Carreira volta a falar com sotaque brasileiro após polémica

David Carreira ficou recentemente envolvido numa polémica, durante uma entrevista à ESPN no Brasil, por falar com sotaque brasileiro. Alheio a polémicas, o artista voltou a falar com o mesmo sotaque, esta quinta-feira, dia 27, quando anunciou no Instagram do programa "The Noite", da SBT, que ia estar presente no talk show.

O filho de Tony Carreira deixou bem claro que não ficou afetado com as últimas críticas de que foi alvo e, mais uma vez, não se inibiu de voltar a falar com o mesmo sotaque.

Foi há relativamente pouco tempo que o artista recebeu inúmeras críticas após ter dado uma primeira entrevista no Brasil, em que falava com o sotaque brasileiro. Este assunto gerou bastante indignação por parte dos seus seguidores.

Na altura, David explicou nas suas redes sociais que foi para o Brasil com o objetivo de promover o seu trabalho e a música portuguesa. "Se falo em português do Brasil nas minhas entrevistas aqui, é para que o público do Brasil que tem dificuldade em entender o português de Portugal possa entender-me melhor e assim levar a minha música mais longe".

No entanto, o artista confessou que alguns comentários negativos por parte dos portugueses deixaram-no com vontade de voltar para Portugal.