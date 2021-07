David e Victoria Beckham: Uma união que vale milhões

Estávamos na década de 90. David Beckham era a estrela do Manchester United. Victoria Adams pertencia a uma das bandas mais populares do momento, as Spice Girls.Mas dois anos depois, a 4 de julho de 1999, o casal protagonizou um dos enlaces mais mediáticos de sempre.escreveu o antigo futebolista, de 46 anos, nas redes sociais, onde também partilhou fotos antigas com a mulher e com os filhos: Brooklyn, de 22, Romeo, de 18, Cruz, de 16, e Harper, de nove.Victoria, de 47, respondeu com um vídeo onde mostra alguns dos momentos mais importantes do casal. Na legenda escreveu apenas: "Amo-te David. Feliz aniversário".O casamento de David e Victoria Beckham tem sido um sucesso a todos os níveis. O casal resistiu a rumores de traição e conseguiu fazer fortuna com vários negócios.A família gere a sua fortuna através de várias empresas, como a Beckham Ventures (relacionada com a marca de vestuário de Victoria), a Beckham Brand Holdings (que gere a marca Beckham) ou a Footwork Productions (destinada a gerir os direitos de imagem de David). O antigo craque está ainda ligado ao whisky Haig Club e ao grupo de hotéis Sands.Não admira, portanto, que Victoria tenha pago 1 500 por dia a uma pessoa só para tratar dos seus presentes de Natal...