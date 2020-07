David Luiz abre as portas da mansão em Londres

Ocraque David Luiz, que atualmente joga ao serviço do Arsenal, em Londres, abriu as portas da sua mansão de luxo ao ‘MTV Cribs: A Casa dos Craques’ - programa de TV que se dedica a revelar os segredos por detrás das habitações de jogadores.Trata-se de uma moradia de quatro andares, situada numa das zonas de maior prestígio da capital inglesa, onde o craque criou as suas zonas de lazer privadas, de causar inveja a muita gente.O conforto e a tecnologia são os principais trunfos da mansão do jogador, que não olhou a gastos no momento de investir numa nova propriedade em Londres.Desde a decoração do seu quarto, que foi pensada ao pormenor, ao ginásio que montou no último andar com uma vista privilegiada, David Luiz mostrou quase todos os espaços da casa aos fãs.Mas o maior destaque da mansão do ex-jogador do Benfica vai para a área exterior, com uma piscina e um vasto jardim onde o defesa-central aproveita para treinar alguns remates com os amigos e desfrutar de momentos de descontração e lazer.Esta moradia conta ainda com um sistema de segurança avançado, um dos requisitos que o craque considera fundamentais para o seu conforto.