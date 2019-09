De "baixa" da TVI, Judite Sousa mostra-se ainda mais magra e causa preocupação

A pivô da TVI está de baixa médica e os amigos estão cada vez mais preocupados, por temerem uma nova recaída.Esta semana Judite Sousa publicou uma nova imagem nas suas redes sociais na qual se mostrava excessivamente magra., escreveu como legenda da fotografia em que exibiu um look mais descontraído. Os seguidores não tardaram em alertar a jornalista para a visível perda de peso.ou, foram alguns dos comentários deixados pelos fãs.Além de se mostrarem preocupação com o físico da apresentadora, os fãs pediram o seu regresso à TVI o mais depressa possível. Judite Sousa, recorde-se, está afastada da estação há quase três semanas, altura em que conduziu o ‘Jornal das 8’.Leia toda a história no próximo sábado, dia 21 de setembro, na sua revista Vidas, um exclusivo do Correio da Manhã.