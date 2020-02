De colegas a confidentes: Goucha inseparável de Maria Cerqueira Gomes fora dos ecrãs

Perdi a cabeça! Sai com colegas (vá lá amigos)", escreveu na legenda da imagem.





O CM sabe que a amizade do apresentador é uma das que Maria mais valoriza desde que se mudou para Lisboa. A estrela ajudou-a, inclusivamente, a superar a fase difícil por que está a passar desde que se separou do marido, António Miguel Cardoso . Os dois, recorde-se, têm um filho em comum.

Ao contrário do que acontecia quandofazia dupla com, em que os dois afirmavam que limitavam o relacionamento ao tempo em que partilhavam o ecrã [Cristina só foi a casa do colega pouco antes de se ter mudado para a SIC],cedo conquistou um lugar no coração do apresentador da TVI.Um ano depois de ter trocado o Porto por Lisboa, a nortenha mostra-se cada vez mais inseparável de Goucha que, mais do que um colega, se tornou num confidente e amigo de todas as horas.A boa relação foi mostrada através das redes sociais, onde Goucha revelou que passou a tarde de sexta-feira a passear por Sintra com Maria. "