De férias Isabel dos Santos mostra lado sensual em destino de praia

A poucos dias de se assinalar um ano da morte do marido, Sindika Dokolo, a 29 de outubro, Isabel dos Santos, de 48 anos, tirou uns dias de férias e rumou até um destino de praia, conforme revelou nas suas redes sociais, apesar de ter optado por manter em segredo qual o destino.





A ‘princesa da Angola’ tem partilhado alguns dos seus registos no local onde está a relaxar e surpreendeu ao se mostrar de biquíni (numa foto em que utilizou o reflexo do espelho), momentos antes de ir à praia. Nas suas publicações online, a empresária, filha do ex-presidente de Angola José Eduardo dos Santos, tem sido parca nas palavras, escrevendo apenas “Tempos de praia”.