Débora do 'Big Brother' “está a jogar com todos”

Joana mostrou a sua visão sobre a estratégia de jogo da concorrente Débora. Partilhou com Ricardo, Fábio e Rafael e os concorrentes não ficaram indiferentes aos desabafos: "A Débora está a jogar com todos".

Fábio quis acrescentar: "Posso dizer aqui, depois posso falar com o Rui, uma das mensagens do exterior é ‘cuidado com a Débora’". E questiona se Débora não será uma concorrente "que se aproxima por interesse.".

Já Ricardo considera que "ela gosta muito de acariciar o ego das pessoas. Mas eu preciso dela agora, se ela não for a mim eu não sou nomeado em princípio".

O concorrente de Alfragide acabou por partilhar da mesma opinião de Ricardo e contou que confrontou Débora: "Eu disse-lhe uma vez isto ‘o que tu me dizes a mim, que sou um rapaz inteligente e isso tudo, já ouvi tu dizeres isso a mais três ou quatro pessoas exatamente com as mesmas palavras. Então para ti toda a gente é a mesma coisa’".

Depois destas afirmações Joana confiou nos colegas para revelar quais as suas intenções para com a concorrente: "Não é que eu não goste da Débora, eu gosto, mas a nível de jogo dá-me interesse que ela esteja ao pé de mim".