Débora Monteiro cansada na reta final da gravidez: "Choro de emoção"

Débora Monteiro não vê a hora de ter as filhas nos braços. A atriz de ‘Terra Brava’ está grávida de 38 semanas, e por isso, as bebés podem nascer a qualquer momento. Nas redes sociais, Débora partilhou um texto, onde revela o cansaço e a ansiedade por conhecer as bebés.

"Vamos lá meninas…38 semanas. A mãe já está super inchada, cheia de dores nas costas, sem tornozelos, muito avermelhadas…E não vejo a horas de vos conhecer", começou por dizer na legenda da fotografia onde posa nua.

"Quero ouvir o vosso primeiro choro, beijar-vos, abraçar-vos e sentir o maior amor da vida", acrescentou.

No final do texto, a atriz revela a emoção que a contagia nos últimos momentos de gravidez: "E choro, choro de emoção, porque sei que está quase…", disse.



Recorde-se que a atriz está grávida de Miguel Mouzinho, tendo posado nua às 33 semanas de gestação para uma sessão fotográfica.