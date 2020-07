Débora Monteiro dá à luz as gémeas Júlia e Alba

Atriz partilha detalhes da chegada das filhas, em comum com Miguel Mouzinho.

01:30

André Filipe Oliveira

Débora Monteiro, de 37 anos, vive momentos de grande felicidade com a chegada das filhas gémeas, Júlia e Alba, que nasceram às 38 semanas de gestação. A boa nova foi partilhada pela atriz, que se revelou muito emocionada com o nascimento das bebés. “A nossa família cresceu. Duas bebezonas que fizeram o meu coração transbordar de amor”, começou por referir.









Embora feliz, a estrela da SIC lamentou o facto de o companheiro, Miguel Mouzinho, não ter a oportunidade de assistir ao nascimento das filhas, regras impostas devido à pandemia de Covid-19. “Não estivemos juntos durante o parto, mas não vou esquecer o nosso olhar assim que estivemos juntos com as nossas bebés”.

As últimas horas do casal têm sido repletas de emoção. “Estou muito feliz”, completou Débora. Sentimento partilhado pelo empresário. “Sempre lutámos por sermos pessoas ‘decentes’. Um casal lutador, com amor genuíno. Sei que vamos fazer de tudo para sermos iguais como pais”. Emocionado, Mouzinho dedicou, ainda, palavras de amor à mulher da sua vida: “Débora, vais ser uma fera. Vais defender sempre a tua família e incutir nestas nossas pirralhas os valores que fazem parte de ti. És uma força da natureza”.