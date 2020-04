Débora Monteiro desabafa sobre momentos frágeis na gravidez: "Só me dá vontade de chorar"

A carregar o vídeo ...

Débora Monteiro mostra barriga e fala sobre a gravidez no 'Programa da Cristina'

Grávida de cinco meses, de gémeos, Débora Monteiro tem estado a tentar passar a quarentena com ânimo durante esta fase delicada.No entanto, a atriz confessou que se foi abaixo e não aguentou as lágrimas durante um momento mais frágil., começou por escrever o rosto da SIC através das redes sociais, onde tem partilhado alguns desabafos durante este período., revelou., desabafou ainda a artista, aguardando por dias melhores.Perante as palavras do rosto de 'Terra Brava', foram vários os fãs e também colegas que lhe deixaram mensagens de apoio e força., escreveu a atriz Catarina Gouveia., foi a mensagem deixada por Mariana Monteiro.Também Cristina Ferreira ou Diana Chaves não resistiram a deixar palavras de conforto a Débora Monteiro.Recorde-se que os bebés são os primeiros em comum de Débora Monteiro e do namorado, Miguel Mouzinho. A atrizDébora já tinha confessado o quanto lhe está a custar cumprir a distância dos familiares nesta altura especial. Recentemente, Débora Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira durante o programa da estrela da SIC,