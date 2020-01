Débora Monteiro está grávida de gémeos

A carregar o vídeo ...

A atriz está à espera de gémeos.

Débora Monteiro está grávida pela primeira vez.A atriz, que já tinha partilhado a boa nova, revelou agora que. Os bebés são fruto da relação da artista com MAos 36 anos, o rosto da novela 'Terra Brava', na SIC, partilhou um vídeo nas redes sociais onde surge a treinar no ginásio, empenhada em manter o exercício físico mesmo nesta fase., escreveu a artista., contou uma fonte próxima da atriz à revista 'Nova Gente'.Recorde-se que Débora Monteiro está a viver uma gravidez muito desejada, apesar de ter acontecido mais cedo do que esperava. Recentemente, a atriz tinha confessado que ia adiar os planos de ser mãe, devido ao trabalho, por ter abraçado a personagem que está a desempenhar na novela 'Terra Brava'.No entanto, acabou por ser surpreendida e vai ser mãe de dois bebés, apesar de ainda não ter revelado o sexo dos filhos.