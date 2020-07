Débora Monteiro mostra corpo pós-parto sem complexos

Tal como aconteceu ao longo dos nove meses de gravidez, em que Débora Monteiro falou sem pudores das suas alegrias mas também dos momentos difíceis e fragilidades, agora que as filhas gémeas nasceram a atriz mantém a mesma postura com os seguidores. Dias depois de ter saído da maternidade, publicou uma fotografia no Instagram em que exibe o corpo, sem filtros, nem complexos, ao espelho., começou por explicar a atriz de 37 anos, garantindo:Débora Monteiro confidencia que, apesar dos cuidados que teve ao longo da gestação, acabou por engordar 30 quilos. "Com a sua partilha, Débora Monteiro quis desmistificar a ideia de que as mulheres têm de voltar rapidamente à boa forma, sublinhado que é necessário dar tempo ao tempo., garantiu.Para já, a atriz está completamente rendida às bebés Júlia e Alba., partilhou com os seguidores.