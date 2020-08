Débora Monteiro mostra rosto das filhas gémeas e encanta seguidores: “Que amor”

Atriz foi mãe há um mês e tem partilhado fotografias das filhas com os fãs.

13 ago 2020 • 14:20

Débora Monteiro foi mãe há cerca de um mês das pequenas Alba e Júlia. Desde então, a atriz tem feito as delícias dos seguidores ao partilhar fotografias das bebés gémeas. O último domingo, dia 9 de agosto, não foi exceção e brindou os seguidores com fotografias em que mostra o rosto das filhas ao pormenor.

Nas imagens partilhadas, é possível ver que as gémeas são diferentes, algo que os seguidores não hesitaram em comentar, sendo que a maioria afirma que Júlia tem as feições parecidas com a mãe. Já os olhos azuis de Alba encantaram os seguidores.

"Delícia", "Tão linda", "Que amor" ou "Mesmo bonita, como a mãe", são alguns dos comentários que se poder ler nas publicações.

Recorde-se que as bebés são fruto da relação da atriz com Miguel Mouzinho.