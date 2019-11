Débora Monteiro: Novela adia gravidez

Débora Monteiro

15 nov 2019 • 18:07

Pela primeira vez, na ficção nacional, Débora Monteiro assume uma personagem totalmente diferente das que está habituada. Em ‘Terra Brava’, veste o papel de Carla, uma mulher casada e mãe., revelou a atriz.Apesar de se mostrar satisfeita com o registo, a experiência da maternidade é apenas vivida no pequeno ecrã, uma vez que Débora, de 36 anos, não esconde o desejo de ser mãe., confidenciou a atriz, que mantém uma relação com Miguel Mouzinho há cerca de oito anos.Apesar de o casal viver uma relação sólida, a exigente vida profissional da atriz, dividida entre vários projetos na TV, obriga a adiar o sonho da maternidade na vida real que é um dos seus grandes desejos a longo prazo.