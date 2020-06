Débora Monteiro posa nua às 33 semanas de gravidez e encanta fãs

Sem pudores e emocionada, foi assim que a atriz Débora Monteiro partilhou com os seus seguidores uma fotografia, em que posa nua, a exibir o barrigão de grávida, numa sessão fotográfica.

"Me and the girls" começou por escrever a atriz da novela da SIC ‘Terra Brava’ na publicação que encantou os fãs.

"A vontade de fazer uma sessão fotográfica era muita, os contratempos da pandemia fizeram com que deixasse de acreditar que ia conseguir fazer. Chegaram as 30 semanas e a resposta do médico é que não posso fazer viagens, a hipótese de ir ao Porto fotografar com quem eu queria, já não ia acontecer" lamenta a atriz.

Contudo, o próprio fotógrafo arranjou uma solução que deixou a ex-moranguita bastante feliz: "Mas o André Brito disse que eu não podia ficar sem estas recordações e veio ele a Lisboa. Fizemos as fotos na semana passada às 33 semanas. Ontem, assim que as recebi, a emoção apoderou-se de mim e chorei por este amor, por felicidade e por saber que está tão próximo o dia em que vou conhecer as minhas filhas. Há imagens que ficam para sempre na nossa memória e estas já ninguém mas pode tirar".

Na publicação, são vários os comentários que elogiam Débora Monteiro: "linda", "que perfeição", mamã linda", entre eles alguns por parte de famosos.

Recorde-se que a atriz está grávida de gémeas, fruto do seu relacionamento com Miguel Mouzinho.