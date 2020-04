Débora Monteiro sobre a gravidez: "Estava com princípio de anemia"

A carregar o vídeo ...

Débora Monteiro mostra barriga e fala sobre a gravidez no 'Programa da Cristina'

Débora Monteiro esteve à conversa com Cristina Ferreira durante a emissão do 'Programa da Cristina' esta quarta-feira, e desabafou sobre a fase que está a viver neste momento difícil que atravessamos.A atriz está a desfrutar da primeira gravidez, e está à espera de gémeos, fruto da relação com o atual companheiro, Miguel Mouzinho. Depois de ter admitido recentemente que está a sofrer pela distância que atravessa da família neste momento especial , o rosto de 'Terra Brava' admitiu que teve de ir ao hospital por uma complicação de saúde., confessou, afirmando que já se encontra bem de saúde.Débora tem estado a dirigir-se a uma clínica que a acompanha, e admitiu que estava com receio de se dirigir ao local mas tudo tem corrido bem., partilhou com a apresentadora, revelando que tem sido muito acompanhada a partir de casa, e que também faz análises no conforto do lar com profissionais de saúde.A estrela das manhãs da SIC não resistiu a perguntar como a artista e o namorado estão a pensar gerir o facto de terem duas bebés., conta Débora.Questionada sobre o momento do parto, admitiu que queria fazer parto normal e que está tranquila com o momento, por confiar muito na equipa médica que a tem acompanhado. Débora revela-separa ter as bebés nos braços., afirmou., brincou Cristina Ferreira.Débora não resistiu a elogiar o pai das filhas., disse.Em relação aos nomes, Débora admitiu que ainda não conseguiram escolher como se vão chamar as bebés., contou, sorridente.A cumprir a quarentena em casa durante a gestação, Débora Monteiro partilhou recentemente um momento que assistiu que a deixou indignada e até a fez chamar a polícia. A atriz fez queixa de alguns jovens que estavam a quebrar o isolamento social.