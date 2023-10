Débora Monteiro sobre casamento: "Só me casarei quando elas forem maiores"

Noiva há quase dois anos, Débora Monteiro não tem pressa para dizer o 'sim' e quer que o enlace com Miguel Mouzinho, com quem já se sente casada, aconteça somente quando as filhas - Alba e Júlia de três anos - forem mais crescidas., contou a apresentadora do 'Domingão', da SIC, ao site 'Holofote'., refletiu a também atriz.A viver uma fase feliz e concretizada, Débora Monteiro revelou que a terapia a ajudou a atingir o sentimento de plenitude., rematou.