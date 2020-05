Débora Monteiro vai à praia na reta final da gravidez: "Cheia de vaidade da minha barriga"

Débora Monteiro

20 mai 2020 • 12:44

"Hoje saímos, fomos apanhar um bocadinho de sol, de vitamina D e respirar ar puro.

Claro que deu para tirar umas fotografias e ele sabe como me fazer sentir bem. Ele não é fotógrafo, eu estou na fase em que só me sinto inchada, mas mesmo assim lá me convenceu e ainda bem que o fez. 31 semanas cheia de vaidade da minha barriga e como ele nos vê", escreveu na legenda da imagem que publicou no Instagram.







Débora Monteiro mostra barriga e fala sobre a gravidez no 'Programa da Cristina'

, embora esteja muito feliz e agradecida por estar a correr tudo bem.No entanto, numa ida à praia com o companheiro, Miguel Mouzinho, a atriz, que está já no oitavo mês de gestação, deixou-se fotografar em biquíni e até ficou vaidosa com o resultado final.