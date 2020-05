Débora Picoito arrasa Bárbara Bandeira: "Gente a morrer e a miúda chora porque o concerto dela foi adiado"

A carregar o vídeo ...

Bárbara Bandeira chora por ter de adiar o concerto no Coliseu

Bárbara Bandeira foi obrigada a cancelar o concerto que tinha agendado para o fim deste mês, no Coliseu de Lisboa. O espetáculo foi adiado para o próximo ano, devido ao drama que se atravessa devido ao surto de coronavírus., lamentou Bárbara Bandeira, que não conteve as lágrimas a escorrer pelo rosto., explicou a namorada de Kasha, vocalista dos D.A.M.A, aos fãs., começa por lamentar Débora Picoito, ao reagir ao desabafo da artista, sem conseguir evitar, seguidamente, gozar com a situação., continua a ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', desvalorizando a mágoa da filha de Rui Bandeira, que se mostrou devastada através das redes sociais., ironizou Débora Picoito, revelando não conter o riso.