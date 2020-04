"Vêm-me lágrimas aos olhos": Débora Picoito assume que ainda sofre por ser ex-concorrente de reality-show

Débora Picoito foi uma das concorrentes mais polémicas da quarta edição da 'Casa dos Segredos', que foi exibida em 2013.



A jovem ainda surgiu noutros formatos da TVI, mas, pouco a pouco, foi-se afastando desses desafios e ainda assim continua a mostrar-se ativa nas redes sociais no que respeita aos reality-shows.





A propósito da estreia da nova edição do 'Big Brother', Débora assumiu o preconceito que ainda sente, seis anos após a sua experiência., foi a resposta que Débora recebeu ao questionar alguns colegas de trabalho sobre a estreia do programa.Revoltada, desabafou:, confessou, emocionada., disse Débora, descrevendo a aventura de participar num reality-show comoA algarvia defende que as críticas que ainda hoje admite sentir na pele deviam ser consideradas bullying., terminou Débora Picoito.