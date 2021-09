Débora Picoito já se envolveu com Rui Pinheiro do Big Brother

Débora Picoito, ex-concorrente da ‘Casa dos Segredos’ (TVI), conhece, e bem, um dos concorrentes que entrou no passado domingo na casa do ‘Big Brother’. Trata-se de Rui Pinheiro, o personal trainer de 31 anos de Valongo.Os dois chegaram a manter uma relação amorosa, mas acabaram pouco tempo depois. "Foi há cerca de dois anos que nos conhecemos através de amigos em comum, o João e o Pedro que também entraram na ‘Casa dos Segredos’. Tivemos um caso mas não posso dizer que tenhamos sido namorados. Na altura ele era comissário de bordo e eu vi logo que a relação não podia evoluir", contou divertida. "Éramos dois jovens giros que nos queríamos divertir." Depois disso, mantiveram a amizade. "O Rui é um rapaz supertranquilo, bonito, bem-educado, culto e que não gosta nada de confusões."Débora continua solteira, mas sem perder a esperança num grande amor. "Quero já casar e ter filhos mas não encontro o homem ideal. Continuo alerta no meu dia a dia e sei que um dia vou encontrá-lo", disse, entre gargalhadas.Ana Barbosa, de 41 anos, tem um passado marcado por vários dramas familiares e, dias antes de entrar na casa do ‘Big Brother’, voltou a sofrer um abalo ao descobrir que a mãe, Ana, tinha sido diagnosticada com cancro. "Infelizmente, a mãe não está bem e a Ana ficou muito triste quando soube", revelou a melhor amiga da concorrente à revista ‘TV7 Dias’. "A mãe dela já tinha tido cancro antes. Foi no estômago antes e agora descobriu-se há pouco tempo que tinha ido para os ossos. (...) Foi muito difícil para a Ana porque soube disto antes de entrar no ‘Big Brother’. Ela estava tão feliz por ter entrado e a felicidade foi logo estraga com aquela bomba", concluiu.Bruno d’Almeida partilhou um pouco do seu passado, em conversa com a colega Ana Morina. "Eu já estive preso... do outro lado do Mundo! Não desejo nem ao meu maior inimigo", começou por dizer, sem adiantar pormenores. "Se aquela situação foi uma situação que eu ultrapassei com sucesso sem derramar uma única lágrima, não vai ser um ‘Big Brother’ que me vai pôr daqui para fora. Este tipo de coisas são importantes para perceberes a pessoa que está à tua frente."