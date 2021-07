Débora Picoito: "Se pudesse confinava nas Maldivas”

– Com um rapaz bonito, charmoso e inteligente.– Um bar de praia com música, para um sunset à beira-mar e dançar muito.– Água quente com tempo frio.– Gelados e muitas horinhas de sol!- Protetor 50 na cara e bronzeador no corpo [risos].– Denuncio.- Muitos vestidos.- Sem contar com os do ano passado, este ano já comprei pelo menos cinco novos, um deles é fato de banho.- Secar o cabelo.- Pernas.- Ter uma noite de romance e aventura daquelas como nos filmes de Hollywood em que conhecemos um rapaz incrível!- Comem sopa.- Confinava nas Maldivas com o meu grupo de amigos.Débora Picoito tem 26 anos e é natural do Algarve. Saltou para as luzes da ribalta com a participação na quarta edição da ‘Casa dos Segredos’ (TVI). Atualmente trabalha como secretária.